Перевод с русского на польский

ПереводыЗавершен2 заявки148 просмотров
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нужно перевести текст автомобильной тематики на 400 знаков.

translate google не подходит, поляк должен понять что ему написали

10 лет назад
Timurin
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sasha_ts
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-1)
10 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо )
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