Перевести текст

ПереводыЗавершен4 заявки200 просмотров
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Добрый день!

Есть текст уже на английском. Даже на первый взгляд в нем видны ошибки. Задача - устранить ошибки, сделать текст правильным.

Кто готов - пож-та оставляйте заявки

10 лет назад
arabian
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Justatranslator
Александра 
58 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Очень доволен работой Александры. Все вовремя и профессионально. Осталось очень хорошее впечатление, рекомендую всем!
Владимир чётко поставил задачу, сделал предоплату, с ним легко и приятно работать.
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