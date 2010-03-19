Нужно перевести с русского на английский тексты в прикрепленных файлах. Это письмо-предложение, страничка для сайта и еще пару фраз для веб-интерфейса. Крайне желательно, чтобы переводчик был в теме Интернета, а еще лучше в ...
Приватный проект для Олеси Лупу
Нужен перевод выписки из ЕГРЮЛ на английский язык.
Объем 5 листов.
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