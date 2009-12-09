Юридический перевод En-Ru

Здравствуйте. Надо вот что: 1)Предоставить для заполнения стандартную форму с резюме для программиста в Германии. 2)Перевести заполненную форму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переводчик для перевода 10К слов юридического текста с английского на русский. Срок понедельник. исходный формат ПДФ, целевой - Ворд
пишите на [email protected]
- Похожие заказы
- Переводы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется опытный технический переводчик с англ на русский и обратно. А также рерайтер - необходимо будет сделать рерайт большого кол-ва текста на англ языке. Просим обращаться только опытных. надо будет сделать тестовый переводПереводы54 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, необходимо перевести небольшой текст - страницу сайта и описание программы. Текст должен быть на правильном и грамотном английском, чтобы у американцев не возникало ощущения что его писал плохо владеющий языком иностранец.Завершен14 лет назад
Перевод с польского на русский. Тематика юридическая Завтра в 7:00 должен быть готов. Ваши цены Объем не большойПереводы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужен перевод простой документации с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: инвойсы, коносаменты и т.п. (образец во вложении). Формат файлов: JPG, перевод нужен в DOC. 3) объем: факту в ...Переводы3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Необходим перевод диплома с молдавского. Расценки за 1800 знаков пишите сразу. ICQ 224567308Завершен14 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры! Необходим перевод прикрепленного текста (.pdf), срок - 3 суток с момента утверждения исполнителя, цена - за всю работу $100. Форматирование не требуется. Рассмотрим варианты с прикрепленным тестовым фрагментом. Оплата предпочтительно банковским переводом, без электронных ...Переводы13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется спец по инструкциям по аудиоэлектронике. Всего в инструкции около 12 страниц. Есть пару дней. Пожалуйста, если вы этой темой не владеете, не предлагайтесь. Вышлю материал после просмотра ваших предложений. hifi_expertПереводы25 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходим срочный перевод 3х справок на немецкий. Тематика - финансы. Срок - к 22м МСК сегодня. С сохранением структуры документа. Только профессионалы. Жду предложений!Завершен14 лет назад
Требуется перевод научной статьи по онкологии, много биохимических терминов. Желательно хорошее владение этой тематикой. Статья отсканирована из журнала, если будут попадаться места, где плоха или совсем не читается текст, переводить не нужно. Объем статьи - ...Завершен14 лет назад