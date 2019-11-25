Актёр на роль прохожего с текстом на 1 минуту

$15
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Сегодня 12.02, вечером после 20, у мюзик-холла требуется один актёр на роль прохожего с текстом на полминуты. 1000р. Подробности при переписке. Оплата на карту. Детали оговариваются

4 года назад
guest_15815112847513
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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