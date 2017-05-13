Консультация о том, где и как искать Drupal/PHP/Front-end специалистов

Подбор персонала (HR)Закрыт2 заявки155 просмотров
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Нужна разовая консультация о том, где и как искать Drupal/PHP/Front-end специалистов в российских и украинских регионах. 

Думаю, что это займёт примерно час разговора по скайпу. Цену предлагаете вы. 

Искать будем разработчиков для ib.by

PHPDrupal
6 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад