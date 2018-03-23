Менеджеры, Блогеры.

$30
Подбор персонала (HR)Закрытнет заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сотрудничества разыскиваются:            #Менеджеры по работе с партнерами.                                                       #Блогеры                                                         Требования:                                                       ✔Опыт не важен, обучим.                              ✔Коммуникабельность.                                  ✔Наличие смартфона с выходом в интернет.                                                            Обязанности:                                                     ✔Взаимодействие с нашими партнёрами.                                                       ✔Развитие долгосрочных отношений.        Условия:                                                              ✔з/п от 30-70 тысяч ( в зависимости от взятой на себя работы).                                   ✔ Работа онлайн ( удалённая).                     ✔Обучение с нуля.                                           ✔ Занятость 2-3 часа в день.                         Блогеры:                                                             Упаковка личного бренда.                          Помощь в оформлении л/б                       Независимость от рекламы.                     Раскрутка и продвижение в соц.сетях ( Вк, instagram, Facebook, YouTube).                                                                        Обучение на постоянной основе бесплатное.                                                           За подробностями обращаться в личку.

6 лет назад
Ira170375
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется человек для подбора персонала

    $630

    Маркетинговая компания (головной офис в Швейцарии)расширяет штат онлайн-сотрудников. Требуются люди с рабочим владением английским языком, с хорошим уровнем компьютерной грамотности, готовые работать по гибкому графику, добросовестные. Стабильная оплата, плюс бонусы. (Работа с текстами, проверка тестовых заданий претендентов). требуетсяуровень ...

    Подбор персонала (HR)46 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сетевой криптофрандчайзинг

    Здравствуйте, я партнер компании CBF. хочу предложить вам заработок от 60000 тыс. руб. в месяц https://t.me/CBF_Bot?start=526525928 ознакомьтесь со всей информацией и задайте интересующие вас вопросы

    Подбор персонала (HR)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск людей

    Составьте ТОП-10 успешных ИНТЕРНЕТ-предпринимателей, бизнесыкоторых кажутся вам интересными.   Важно, чтобы в топе вы выделили людей, которые не являютсямедийными и известными личностями/инфобизнесменами.   Источники, где искать: 3 человека с сайтов: www.searchengines.ru, vc.ru,tjournal.ru, www.the-village.ru/village/business, 3 человека с форумов: mmgp.ru, ...

    Подбор персонала (HR)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подбор кандидата на должность

    Необходимо подобрать кандидатов на должность эксперта в медицинском направлении:  - подобрать не менее 20 подходящих по формальным признакам кандидатов (текст объявления предоставляется);  - провести анкетирование каждого кандидата (анкета предоставляется);  - провести тестирование прошедших кандидатов (задание предоставляется).  Требования к исполнителю:   - ...

    Подбор персонала (HR)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Удаленный рекрутер (HR менеджер)

    Здравствуйте!   IT-компания Личи ищет удаленного рекрутера для закрытия вакансий: копирайтеров, корректоров, редакторов, контент-менеджеров, составителей техзаданий на написание статей, линк-менеджеров и других удаленных сотрудников.   В работу входит:   1. Cоставление и размещение вакансий на фриланс площадках и сайтах поиска работы   2. ...

    Подбор персонала (HR)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Привлечение новых авторов статей

    От ~5 до ~20 человек. Важно: указывайте цену в разумных пределах. Здравствуйте! Нам нужны новые авторы. Составлять ТЗ не требуется. Вообще ничего не требуется кроме того, что указано ниже. 1) Разместить объявления на известных вам ресурсах; 2) рассмотреть ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подбор персонала – разовый проект

    $5

    23/03/2018 – Актуально. Здравствуйте! В связи с расширением штата сотрудников нужен человек, который поможет привлечь новых людей за краткий срок. Оплата 5-10$ ЗА ЧЕЛОВЕКА[b] [/b]на любую платежную систему после передачи их контактов. Знание сферы компании не обязательно: необходимо лишь ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск курьеров для юр фирмы

    $100

    Нужно находить кандидатов на позицию "курьер-регистратор" в Москве.  Оплата за каждого кандидата, прошедшего проверку. Нужно найти кандидата, убедиться, что он согласен и запросить паспортные данные для проверки. Критерии кандидатов: гражданство РФ, от 23 лет, не судимые. Оплата кандидатов: з/п ...

    Подбор персонала (HR)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад