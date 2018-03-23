Менеджеры, Блогеры.

Для сотрудничества разыскиваются: #Менеджеры по работе с партнерами. #Блогеры Требования: ✔Опыт не важен, обучим. ✔Коммуникабельность. ✔Наличие смартфона с выходом в интернет. Обязанности: ✔Взаимодействие с нашими партнёрами. ✔Развитие долгосрочных отношений. Условия: ✔з/п от 30-70 тысяч ( в зависимости от взятой на себя работы). ✔ Работа онлайн ( удалённая). ✔Обучение с нуля. ✔ Занятость 2-3 часа в день. Блогеры: Упаковка личного бренда. Помощь в оформлении л/б Независимость от рекламы. Раскрутка и продвижение в соц.сетях ( Вк, instagram, Facebook, YouTube). Обучение на постоянной основе бесплатное. За подробностями обращаться в личку.