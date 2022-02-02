Помощь в поиске науч изданий/размещению статей, и поиске подрядчиков

Требуется помощник

-> моя цель - издать достаточное количество публикаций для защиты докторской диссертации в течении 2х лет

-> требования к помощнику:

* найти тематические (!) научные издания (журналы, конференции и т.п.), российские и иностранные, обязательно рецензируемые и имеющие индекс цитирования (чем выше статусом, тем лучше);

* согласовать список (все выходные данные по изданиям занести в реестр для удобства дальнейшего пользования) ;

* связаться с организаторами и выяснить все требования к публикациям;

* предоставить результаты;

* далее вести все переговоры с организаторами, особенно в возможных спорных случаях;

* определить сквозной график публикаций и тематик, максимально сближенный, дабы публиковаться не реже 2х раз в месяц;

* согласовать график;

* подбирать авторов/соавторов для написания статей в данные издания, ставить им ТЗ, сроки, получать от них готовые работы, отсылать на доработку по результатам проверки, а также вести все необходимые переговоры и совершать все необходимые действия для выполнения данного задания;

* понимать, чем данные исполнители отличаются от других творческих профессий, и как оценивать их и предварительно, и результаты их труда;

* подбирать авторов/соавторов для написания основного текста диссертации;

* отобранных согласовывать (кандидаты, специализация, цены, сроки и т.п.) и предоставлять их контакты;

* следить за своевременным и качественным исполнением, составить реестр в виде таблицы-графика работ в процессе исполнения;

* готовые работы согласовывать;

* регистрировать в таблице факт приемки работ, срок сдачи, пометку качества исполнения (моя обратная связь), факт и дату оплаты (чеки от меня);

* вести иную статистику, связанную с вышепоставленной целью данного заказа;

* обеспечить выполнение всех необходимых действий в рамках данной вакансии в целях реализации проекта (диссертации), которые в данный момент не предусмотрены, но естественно вытекают из обозначенного круга работ;

* действовать самостоятельно и по собственной инициативе, как партнер, а не как сотрудник, дабы не возникало необходимости инициативы с моей стороны.

# фактически, в данной задаче я должна остаться консультантом и инвестором.