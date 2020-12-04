Закрыть вакансию PHP

Подбор персонала (HR)Закрыт1 заявка324 просмотра
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Добрый день, требуется закрытие вакансии. Украина, Киев.

Необходимые навыки

• 3+ года опыта c PHP;

• Знание и понимание принципов построения web-сервисов и приложений;

• Опыт высоконагруженных проектов с большим объемом данных;

• Знание и понимание практик обеспечения безопасности приложений;

• Понимание SDLC;

• ООП, SOLID, DRY;

• MySQL, PostgreSQL: оптимизация, индексы, сложные выборки, миграции, распределенные модели;

• PHP 7;

• Git/SVN;

• RabbitMQ

Будет плюсом

• HTML/CSS/JS;

• Автоматизация тестирования (e2e), нагрузочное тестирование;

• Docker;

• Опыт работы в Fintech сфере

Предлагаем

• Конкурентное финансовое вознаграждение;

• Амбициозные задачи и вызовы;

• Самостоятельно принимать решение в рамках своей зоны ответственности;

• Гибкий график работы;

• 100% оплата больничных и отпусков;

• Корпоративное обучение;

• Комфортабельный офис на Подоле в пешей доступности от метро;

Обязанности

• Оптимизация существующих процессов, запросов и алгоритмов;

• Поддержание старых продуктов рефакторинг кода;

• Участие в ревью кода;

• Написание технической документации продукта;

• Участие в проектировании технологической стратегии.

О проектеPlaton (ООО «Платежи онлайн») — платежный провайдер, осуществляем процессинг платежей и предоставляем услуги участникам украинского рынка электронной коммерции. На рынке Украины с 2012 года.

Нам доверяют и с нами сотрудничают: 95 квартал, IMAX, 27.ua, Бизнес конструктор, Kasa.in.ua, Планета Кино, Lotto, BergHOFF, Samsung и другие.

Наши программные решения:

— Интернет-эквайринг VISA / Mastercard / ПРОСТІР

— Masterpass, Visachekout, ApplePay, Privat24

— Payer Score, платформа оценки рисков кредитования для PDL рынка.

— Р2Р border / crossborder

PHP
3 года назад
guest_16127893285255
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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