Закрыть вакансию PHP

Найти до 10 кандидатов на должность Администратора, в сеть кафе-общепита на территории парка Петергоф, Санкт-Петербурга
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Добрый день, требуется закрытие вакансии. Украина, Киев.
Необходимые навыки
• 3+ года опыта c PHP;
• Знание и понимание принципов построения web-сервисов и приложений;
• Опыт высоконагруженных проектов с большим объемом данных;
• Знание и понимание практик обеспечения безопасности приложений;
• Понимание SDLC;
• ООП, SOLID, DRY;
• MySQL, PostgreSQL: оптимизация, индексы, сложные выборки, миграции, распределенные модели;
• PHP 7;
• Git/SVN;
• RabbitMQ
Будет плюсом
• HTML/CSS/JS;
• Автоматизация тестирования (e2e), нагрузочное тестирование;
• Docker;
• Опыт работы в Fintech сфере
Предлагаем
• Конкурентное финансовое вознаграждение;
• Амбициозные задачи и вызовы;
• Самостоятельно принимать решение в рамках своей зоны ответственности;
• Гибкий график работы;
• 100% оплата больничных и отпусков;
• Корпоративное обучение;
• Комфортабельный офис на Подоле в пешей доступности от метро;
Обязанности
• Оптимизация существующих процессов, запросов и алгоритмов;
• Поддержание старых продуктов рефакторинг кода;
• Участие в ревью кода;
• Написание технической документации продукта;
• Участие в проектировании технологической стратегии.
О проектеPlaton (ООО «Платежи онлайн») — платежный провайдер, осуществляем процессинг платежей и предоставляем услуги участникам украинского рынка электронной коммерции. На рынке Украины с 2012 года.
Нам доверяют и с нами сотрудничают: 95 квартал, IMAX, 27.ua, Бизнес конструктор, Kasa.in.ua, Планета Кино, Lotto, BergHOFF, Samsung и другие.
Наши программные решения:
— Интернет-эквайринг VISA / Mastercard / ПРОСТІР
— Masterpass, Visachekout, ApplePay, Privat24
— Payer Score, платформа оценки рисков кредитования для PDL рынка.
— Р2Р border / crossborder
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