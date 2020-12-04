Закрыть вакансию PHP

Я - аранжировщик и звукорежиссер. Готов заплатить $50 тому, кто найдет для меня пять заказчиков. АРАНЖИРОВКА: лучше всего получается поп-рок и шансон ЗВУКОРЕЖИССУРА (сведение и мастеринг): жанр не важен. Ориентируюсь в любом. Есть сайт (лендинг) и профиль на ...