Найти Хаффмана

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Завершен2 заявки379 просмотров

Я пишу конвертер из mp3-> wav, при кодирование mp3 используется классический Хаффман, вот необходимо найти реализацию на Delphi!

Примечание с сайта codenet.ru скачал уже!

Delphi
17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

evilhrom
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Все четко и в срок! Отличный фрилансер, РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

evilhrom
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад