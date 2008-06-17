Поиск в нете контактов заводов-производителей

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Завершен10 заявок580 просмотров

Необходимо найти сайты и контакты китайских заводов-производителей вагонки.

Все подробности при переписке.

Жду ваших предложений с указанными ценами.

Предложения без цен не рассматриваются.

17 лет назад
Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
1 день
Огромное спасибо. Роман сразу откликнулся, нашел множество полезных ссылок. Приятное общение и скорость работы оставляют только самые хорошие впечатления от сотрудничества. Всем рекомендую!
Хороший заказчик, знает, что хочет. Оплата соответствующая)
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Исполнитель-умничка, нашла именно ту информацию, которая была необходима. Приятно сотрудничать и приятно общаться.
Исключительный заказчик! Четкий, серьезный, ответственный. 100 баллов!! Всем рекомендую, не пожалеете! Кроме высоких професииональных данных, просто приятный человек в общении.
kusanagi
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Приятно удивило сотрудничество: все быстро, четко. Очень огромное спасибо за работу. Поставила бы с удовольствием все 100 баллов (если бы это была самая высокая оценка). Всем рекомендую.
Очень приятный заказчик. На вопросы отвечает оперативно, оплату провела наперед. Всем советую.

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
kusanagi
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад