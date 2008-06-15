Необходимо собрать базу сайтов работающих на WordPress. Требования к сайтам: сайт на платном хостинге(ЖЖ, LI.ru не подходит) возможность комментирования; ссылка на сайт комментатора не должна быть закрыта через ; ссылка ...
Поиск контактной информации в сети
Необходимо из Сети найти названия и контакты (email, тел) компаний (на всей территории РФ), которые занимаются доставкой фаст-фуд (пицца на заказ, обеды в офис, суши и т.п.).
Результаты должны быть представлены в виде таблицы со столбцами: Регион (город), название, сайт, email, телефон с кодом города.
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