Поиск контактной информации в сети

Необходимо из Сети найти названия и контакты (email, тел) компаний (на всей территории РФ), которые занимаются доставкой фаст-фуд (пицца на заказ, обеды в офис, суши и т.п.).

Результаты должны быть представлены в виде таблицы со столбцами: Регион (город), название, сайт, email, телефон с кодом города.