Поиск контактной информации в сети

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Завершен16 заявок444 просмотра

Необходимо из Сети найти названия и контакты (email, тел) компаний (на всей территории РФ), которые занимаются доставкой фаст-фуд (пицца на заказ, обеды в офис, суши и т.п.).

Результаты должны быть представлены в виде таблицы со столбцами: Регион (город), название, сайт, email, телефон с кодом города.

17 лет назад
ssft
45 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FEODOS
Олег 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
$5
Все четко.

Заявки фрилансеров

FEODOS
Олег 
57 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
17 лет назад