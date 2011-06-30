"Монополия" - онлайн игра. Продвижение сайта.

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Недавно закончили работать над онлайн версией настольной игры МОНОПОЛИЯ, залили на сервер.

Конечно же теперь задача по привлечению игроков в игрушку. Ждём предложений!

Заранее спасибо!

Адрес: www.monopolystar.ru

12 лет назад
MaximKoval
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад