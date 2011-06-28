Раскрутка сайта с нуля

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется раскрутить сайт до 10000 уников в день. Интересует время выполнения и цена. Возможно долгосрочное сотрудничество. В дальнейшем возможно понадобится выполнить аналогичную работу еще для двух сайтов. Подробности в личной переписке.

12 лет назад
SeregaAvdonin
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад