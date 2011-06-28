Необходимо структурировать 3000 ключевых фраз

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки145 просмотров
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Необходимо структурировать 3000 ключевых фраз следующим образом:

Категория, подкатегория, модель (позиция). Как пример необходимо

использовать список фраз по категории "холодильники", т.е. необходимо

сгрупировать каждую категорию по общим фразам, фразам по брэндам, и

другим фразам.

Также необходимо выделить цветом коммерческие запросы и запросы информационные.

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад