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Необходимо структурировать 3000 ключевых фраз следующим образом:
Категория, подкатегория, модель (позиция). Как пример необходимо
использовать список фраз по категории "холодильники", т.е. необходимо
сгрупировать каждую категорию по общим фразам, фразам по брэндам, и
другим фразам.
Также необходимо выделить цветом коммерческие запросы и запросы информационные.
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