Повышение ТИЦ ресурса

У Вас есть 60 словосочетаний, нужно написать текст в котором используется максимально возможное количество словосочетаний. При этом текст должна легко читаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день необходимо повысить ТИЦ и PR для сайта Poraknam.ru
Необходимо указать возможные сроки и стоимость выполнения работ. Отчет по проводимой работе.
- Похожие заказы
- $10Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо прогнать сайт http://77.rielter34.ru/ по каталогам (белым) и соцзакладкам. Отчет обязателен (где прошла регистрация). СЕО и оптимизацию сайта предлагать не надо, задание узконаправленное.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен прогон по каталогам и блогам и т. д.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Внутренняя оптимизация и консультация по продвижению ресура www.bijubag.ruПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется подготовить сайт к запуску в Сеопульте: Откорректировать семантическое ядро, подготовить посадочные места, выполнить первичные рекомендации по аудиту сайта. Не дорогоПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый День, Интересует грамотный подбор ключевых запросов по выбранному направлению,+составление 2-3 вариантов объявление под каждый ключевой запрос. Подбор ключевых запросов не будет ограничиваться работой с вордстатом например.Мы должны будете редактировать список,убирая "ненужные запросы". Интересует ваша цена.Работа интересует на ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Поднять ТИЦ у сайта с 20 до 70. Оставляйте цену.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт-библиотека со множеством книг Нужно подобрать ключевые слова по Гуглу (Регион - РФ, язык - русский), используя инструмент подсказки ключевых слов для АдВордс. Брать слова от 100 тыс и выше запросов Результат работы - ссылки на соответствующие ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Нужен хороший SEO специалист,желательно с портфолио, для раскрутки сайта автострахования http://strahovanie.biz.ua .Список ключевых слов предоставляю. Над сайтом работает одна контора, но результат её работы не устраивает. Мои требования- ТОП 10 Google за 2 месяца. Если ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Человек "раскручивал" сайт и изменял мета-теги - они ужасны) убедитесь сами http://www.remont-pro.com.ua 1. Прописать мета-теги страниц (их не много) - (ключевые слова даю для каждой страницы, только может их не писать подряд все, через запятую а ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад