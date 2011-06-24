Прогон сайта по каталогам и соцзакладкам

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок159 просмотров
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Необходимо прогнать сайт http://77.rielter34.ru/ по каталогам (белым) и соцзакладкам. Отчет обязателен (где прошла регистрация). СЕО и оптимизацию сайта предлагать не надо, задание узконаправленное.

12 лет назад
itamol
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад