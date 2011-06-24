Прогон сайта по каталогам и соцзакладкам

Человек "раскручивал" сайт и изменял мета-теги - они ужасны) убедитесь сами http://www.remont-pro.com.ua 1. Прописать мета-теги страниц (их не много) - (ключевые слова даю для каждой страницы, только может их не писать подряд все, через запятую а ...