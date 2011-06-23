Семантическое ядро составить

Для магазина наручных часов нужен контекст в директе и адвордсе. Есть несколько брендов. Задача – по каждому из брендов собирать максимум целевого траффика из директа и адворса. Таргетинг – Москва+Питер. Список брендов: Casio Citizen Romanson Diesel Adriatica Anne Klein Boccia Bulova DKNY Seiko Ingersoll Timex Fossil D&G Continental Police Morgan Le Chic Elite Michael Kors La ...