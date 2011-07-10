Раскрутка группы Вконтакте

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки206 просмотров
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Требуется продвинуть группу во вконтакте по критериям:

- Россия, Пермь,

- возраст от 18 до 45.

Тематика: Тату-салон, татуировки.

Интересует цена и сроки за 1000 вступивших в группу

12 лет назад
kesh1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
bornholio
Денис 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
3 дня
Слово исполнителя ни капли не расходятся с делом. Все было выполнено грамотно и точно в срок. Работой исполнителя полностью доволен, буду с ним сотрудничать и в дальнейшем.
Корректная постановка задач + предоставлена информация по отдаче, что помогло в дальнейшей работе. рекомендую.
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