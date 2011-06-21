Нужно раскрутить сайт через контакт и фейсбук путем создания и популяризации групы. 1000 сообщений. Прошу указывать сроки и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поднять тиц до 30-50, регистрацией в каталогах соцзакладках и т.д., только белые методы!!!!
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сайт: v-prikol.ru
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