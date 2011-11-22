html-adept

http://www.artio.net/joomla-extensions/fusioncharts-for-joomla вот его то и надо переделать. Цена и срок?
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен готовый уникальный реферат по биологии, на любую тему. Пишите цену и сколько страниц...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Настроить шаблон wordpress. Задание скину кандидатам. Оплата по факту. Срок 1 день.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт13 лет назад
В готовую верстку внедрить микроформат hCard. Жду предложений по ценам и срокам.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На заданную тематику писать уникальные рефераты. Жду предложений по ценам и срокам.(Без этого предложения не рассматриваю). Несколько заказов в месяц.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт13 лет назад
Задизайнить и сверстать pda версию сайта. Только с опытом. Жду примерные цены. Сайт v-prikol.ruДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать дизайн сайта по примеру, сделав изменения, пример сайта скину кандидатам. Рассчитываю на начинающих, бюджет не большой - 20$ Исполнителя выберу утром - вечером хочу увидеть работу. Оплата по факту.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Установить редактор JCE и русифицировать его, при установке появляется ошибка JFolder::create: Не удалось создать каталог, вроде все права выставлены на запись. Бюджет 5$, сделать надо сейчас, оплата по факту.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отредактировать отображение ценыПрочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
joomla модуль новостейВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Сделать меню, по сути его просто надо вытащить отсюда http://vremenno.net/examples/css-drop-down-menu/simple.linear.html и подогнать под то что находистся в архиве. Срок 2-3 часа. Жду предложений. Оплата по факту.Завершен13 лет назад
при нажатии на кнопку вместо нее появляется другая.. надо сделать прямо сейчас. Жду предложении по ценам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Перенести форму (оформление) из файла index.html во всплывающую форму в файле lessons.html Форма должна находиться визуально в блоке с контентом (поверх него). Готов заплатить 5$ Сделать надо сейчас. Указывайте срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
должно работать как тут podarki24.ru Цена 5$Завершен13 лет назад
www.v-prikol.ru - нужно нагнать тиц регистрацией в каталогах, соцзакладках и т.д. Результат нужен именно тиц, прогон по каталогом и т.д. без гарантии поднятия тиц не предлагать!Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Сверстать макет. Нужно очень быстро. Сегодня до 19.00 по москве. Слайдер не нужен. Каркас и верхнее меню готово. исходники: http://zalil.ru/31360437Закрыт14 лет назад
Поднять тиц до 30-50, регистрацией в каталогах соцзакладках и т.д., только белые методы!!!! Безопасная сделка. Жду сроки и цены. сайт: v-prikol.ruПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Закончить верстку - срок завтра вечер. Главная 95% готова. В приложении то что есть, на файлообменнике то что надо. http://zalil.ru/31296194 Приоритет низкой цене. Желательно наличие скайпа голосом. Java script ...Завершен14 лет назад
Ищу свободного программиста Javascript/jquery для решения проблемы со слайдером и табом. Сделать надо сегодня.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предлагайте кол-во, результат, цену. Сайт www.v-prikol.ru Оплата после отчета.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад