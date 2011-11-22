html-adept

Адепт html-adept

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Joomla 1.6
Joomla
Рекомендую
Выполнил задание быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Хороший заказчик. Знает чего хочет, четкое и грамотное ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь будем и дальше сотрудничать.
Работа выполнена быстро и качественно. Все уточнения и правки сделаны оперативно. Более, чем доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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hermit931
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Сделать меню
CSS
Быстрое и понятное представление задания, оперативные ответы на вопросы. Оплата не заставила себя ждать. Рекомендую )
Специалист высокого класса. С заданием справился на ура! Быстро и качественно. Рекомендую!!!
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kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Перенести html форму
HTML
Быстрая, лаконичная формулировка задания. Своевременная оплата. Рекомендую.
Быстро и качественно. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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saitynet
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Верстка меню + jquery
jQuery
Хороший заказчик, все предоставил четко и понятно, по оплате все четко и быстро.
Выполнил задание качественно и в срок. Спасибо.
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