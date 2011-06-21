Продвижение на Гугл для американского трафика

Общие требования:

1) Хороший английский;

2) Высокий уровень ответственности и професионализма, особенно в общении с клиентом и завершении работы в срок.

3) Доступность на ICQ или Скайпу по крайней мере час в день, каждый день кроме суботы и воскресения. Цель этого - если у меня будут вопросы то я смогу их быстро разрешить вживую без переписки по мылу туда сюда. Если Вы работате нормально то вопросов будет возникать мало и в подавляющем большинстве дней я не буду Вас теребить по асе вообще :)

4) Дружелюбие и позитивность.

Определённые Требования по Проекту:

1) Вы согласны работать над сайтом со "взрослым" контентом.

2) Вы используете только белые методы оптимизации.

3) Пожайлуста включите фразу "elephants are amazing" в самом первом предложении Вашего отклика для того чтобы я знал что Вы детально прочитали всё описание проекта :)

4) У Вас отличные навыки по строительству линков.

5) У Вас отличные навыки по внутренней оптимизации.

6) У Вас отличные навыки по Social Media оптимизации. Также предпочтительны кандидаты с опытом организации "вирусных" кампаний в Social Media.

Если Вы заинтересованы в этом проекте то пожайлуста включите следущее в своём предложении:

а) Примеры позиций и кивордов которых Вы достигли на американском Гугле

б) Отзывы от клиентов для которых Вы достигли этих позиций

в) Любые гарантии которые Вы могли бы предоставить

г) Ваши условия по оплате

Конкретный URL и целевые киворды для оптимизации будут предоставлены самым перспективным кандидатам для более детальной оценки работ и бюджета.

У меня будут в будущем позиции на ПОСТОЯННОЙ основе для тех кто докажет себя на этом проекте. Если Вы думаете что подходите для этой позиции, то давайте предложение!