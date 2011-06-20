Продвижение групы вконтакте и facebook

Необходимо : увеличить группу в контакте до 1500 людей увеличить группу в фейсбуке до 1500 людей увеличить лайки на фейсбуке до 1500 увеличить "мне нравится" в контакте до 1500 3000 сообщений на тематических форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижения интернет магазина в соцсетях
Опыт работы обязателен, хотелось бы видеть результаты вашего продвижения (портфолио)
Работа для тех, кто знаком с социальными сетями не понаслышке, для тех кто в этом отлично разбирается и может реализовать любую задачу.
Требования:
Понимание особенностей интернет-контента и принципов восприятия его пользователями
Знание методик привлечения и удержания аудитории
Опыт ведения личных и/или корпоративных аккаунтов в Facebook, Twitter, Vkontakte и блога
Умение грамотно излагать свои мысли письменно (грамотная русская и украинская речь)
Понимание основ PR
Обязанности:
Создание представительства компании во всех соцсетях
Отслеживание интересов аудитории и откликов, привлечение активных блоггеров
Скрытый пиар компании в соцсетях
Организация продаж товаров компании через соцсети
Придумывание, организация и проведение конкурсов в соц. сетях.
Оплата по договоренности
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