Написать, размножить и разместить статью

Предложение для тех кто уже выполнял подобную работу.

Нужно написать статью о сайте - о том чем он особенный и может быть полезен читателю (2000зн).

Уникализировать текст.

Отобрать площадки для размещения.

Разместить.

Тематика - недвижимость, сайт новый.

От вас - цена,число площадок и видение того, на каких сайтах стоит разместиться.