Написать, размножить и разместить статью

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предложение для тех кто уже выполнял подобную работу.

Нужно написать статью о сайте - о том чем он особенный и может быть полезен читателю (2000зн).

Уникализировать текст.

Отобрать площадки для размещения.

Разместить.

Тематика - недвижимость, сайт новый.

От вас - цена,число площадок и видение того, на каких сайтах стоит разместиться.

12 лет назад
ant40in
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ruslishok
Руслан 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$40
5 дней
  • Похожие заказы

  • Продвинуть 2 видео в Ютуб (гугл адвордс)

    $15

    Помочь разобраться с адвордс и настроить 2 видео на расскрутку на ютубе. (сделать это нужно вам) Тематика Counter strike 1.6 - добавить максимальное кол-во ключевых слов и сочетаний Я понимаю это работа на 2-часа 500 рублей. Даю ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка туристического сайта

    Новое туристическое агентство. Требуется раскрутка сайта tour.z-wwc.com. Опыт в раскрутке именно туристических сайтов очень желателен. Рассмотрю все предложения. Бюджет определю по результатам тендера и консультаций с исполнителем.Ссылка на сайты, раскрученные исполнителем обязательна.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение текста для сайта

    Суть задания: необходимо размещать текст, который я предоставлю, на определенных ресурсах интернета (добавления в каталоги, блоги, форумы и т .д.). Размещать текст нужно только на тематических ресурсах, связанных с мобильной связью.Ориентируемся исключительно на украинский сегмент ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется раскрутка книги по форумам

    $50

    Всем привет ищу исполнителя кто бы мог качественно и комплексно охватить ресурсы по заработку на покере требуется разместить сообщение, в котором описание книги по покеру и ссылки на скачать оплата вебмани вмр по договоренности нужно срочно и в больших ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение бренда на тематических форумах

    $500

    Продвижения бренда на тематических форумах. Темы форумов: грузоперевозки, транспортная логистика, транспортные услуги, доставка груза, службы доставки, транспортная компания... Наш пример общения на форуме. Вопрос. Подскажите, кто сможет доставить груз недорого по "из такого то города" "в такой то ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форумах по ремонту.

    Добрый день! Я за короткие сроки необходим тематический трафик с форумов. На одну ветвь дискуссии допускается неограниченное количество сообщений, минимум в каждом третьем из которых должна быть ссылка на сайт. Большим плюсом будет, если у вас уже ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад