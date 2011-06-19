Продвинуть 2 видео в Ютуб (гугл адвордс)

$15
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка270 просмотров
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Помочь разобраться с адвордс и настроить 2 видео на расскрутку на ютубе. (сделать это нужно вам)

Тематика Counter strike 1.6 - добавить максимальное кол-во ключевых слов и сочетаний

Я понимаю это работа на 2-часа 500 рублей.

Даю аккаунты ютуб и адвордс.

ПРОСЬБА БЕЗ ОПЫТА по именно гугл-видео адвордс НЕ ПИСАТЬ!

ICQ195432266

12 лет назад
unfon
Амир 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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