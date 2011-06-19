Продвинуть 2 видео в Ютуб (гугл адвордс)

Помочь разобраться с адвордс и настроить 2 видео на расскрутку на ютубе. (сделать это нужно вам)

Тематика Counter strike 1.6 - добавить максимальное кол-во ключевых слов и сочетаний

Я понимаю это работа на 2-часа 500 рублей.

Даю аккаунты ютуб и адвордс.

ПРОСЬБА БЕЗ ОПЫТА по именно гугл-видео адвордс НЕ ПИСАТЬ!

ICQ195432266