Аналитика и оптимизация

Интересует аналитика по интернет-магазину и соответствующие выводы по оптимизации его работы для увеличения количества продаж, это общая задача, более конкретно пока сказать не могу т.к. сам еще не сталкивался с этим, соответственно условий работы обозначить так же не могу, жду предложений. Прошу обратить внимание на то, что это проект НЕ по продвижению сайта, интересует именно аналитика ресурса и тематики для реального увеличения эффективности.