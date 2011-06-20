Раскрутка сайта "заказать такси онлайн"

Добрый день. Нужно попасть в топ яндекса во всех регионах по запросам:

заказать такси, заказ такси, заказ такси онлайн, заказ такси через интернет, такси онлайн, заказать такси через интернет и т.д. ( с запросами нужно будет определиться, это я для примера привел)

Так же интересует раскрутка в соц. сетях

Сколько это будет стоить и какие сроки?

Домен новый (3 дня)