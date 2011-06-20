Раскрутка сайта "заказать такси онлайн"

Необходимо : увеличить группу в контакте до 1500 людей увеличить группу в фейсбуке до 1500 людей увеличить лайки на фейсбуке до 1500 увеличить "мне нравится" в контакте до 1500 3000 сообщений на тематических форумах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно попасть в топ яндекса во всех регионах по запросам:
заказать такси, заказ такси, заказ такси онлайн, заказ такси через интернет, такси онлайн, заказать такси через интернет и т.д. ( с запросами нужно будет определиться, это я для примера привел)
Так же интересует раскрутка в соц. сетях
Сколько это будет стоить и какие сроки?
Домен новый (3 дня)
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