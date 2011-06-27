Статьи для сайта по аренде квартир

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для сайта по аренде квартир в одессе

одна статья на 1500 тыс символов заточеная по запрос - снять квартиру Одесса

фраза должна повторяться 4-5 раз плотность любых других слов у фраз должна быть значительно меньше

и можно еще пару статей такого же обьема на тему аренды квартир для сайта easytravelodessa.com

12 лет назад
dimon-php
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$13
3 дня
Тот случай когда получаешь то, что заказал вовремя и профессионально. Алла относилась к работе более требовательно чем я сам и с фантазией все впорядке). Всем рекомендую!
Мегапозитивный заказчик, который очень быстро оплачивает работу) Рекомендую!
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