Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок240 просмотров
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Нужно продвинуть сайт по недвижимости в Краснодаре.

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ТОП10 яндекс.

12 лет назад
krasnodom
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$300
80 дней
Пишу положительный отзыв. Работа по проекту идет динамично вверх. Грамотный специалист, хорошие знания в продвижении сайтов и в маркетинге. Рекомендую!
Хороший заказчик