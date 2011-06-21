Продвижение интернет-магазина

Нужно раскрутить сайт skibaza.ru В яндекс и гугл. ТИЦ 10 или свыше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно продвигать в поиске (яндексе) интернет-магазин по тематике косметика для обуви, носки (элитных марок), и т.п.
Список основных ключей здесь:
1. Средства по уходу за обувью
2. Носки президент (president)
3. Обувная косметика Saphir, Collonil, Salamander
4. Колодки для сохранения формы обуви
5. Жидкая кожа Saphir, Tarrago
6. Водоотталкивающая пропитка Saphir, Collonil, Salamander
7. Носки Falke, Collonil, Паритет
8. Стельки для обуви Pedag, Collonil
9. Колготки Max Mara
10. Шнурки для обуви
11. Крема для обуви Collonil, Saphir, Salamander
Пишите цену, желательно отдельно по каждой теме.
И каким образом будете продвигать.
Нужно естественно большое число целевых посетителей.
Сайт будет создан с нуля.
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