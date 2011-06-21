Продвижение интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок330 просмотров
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Нужно продвигать в поиске (яндексе) интернет-магазин по тематике косметика для обуви, носки (элитных марок), и т.п.

Список основных ключей здесь:

1. Средства по уходу за обувью

2. Носки президент (president)

3. Обувная косметика Saphir, Collonil, Salamander

4. Колодки для сохранения формы обуви

5. Жидкая кожа Saphir, Tarrago

6. Водоотталкивающая пропитка Saphir, Collonil, Salamander

7. Носки Falke, Collonil, Паритет

8. Стельки для обуви Pedag, Collonil

9. Колготки Max Mara

10. Шнурки для обуви

11. Крема для обуви Collonil, Saphir, Salamander

Пишите цену, желательно отдельно по каждой теме.

И каким образом будете продвигать.

Нужно естественно большое число целевых посетителей.

Сайт будет создан с нуля.

12 лет назад
kazip
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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