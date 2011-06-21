Нужна раскрутка сайта под ключ + контекстная реклама(яндекс и гугл) сайт: alfa-sec.ru Запросы: 1.Защита персональных данных 2. Защита информации 3. Оформление лицензий в ФСТЭК 4. Оформление лицензий в ФЕБ 5. Защита конфидациальной информации Пишите сроки и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно раскрутить сайт skibaza.ru
В яндекс и гугл.
ТИЦ 10 или свыше.
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