Нужно подобрать ключевые слова

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки216 просмотров
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Есть сайт-библиотека со множеством книг

Нужно подобрать ключевые слова по Гуглу (Регион - РФ, язык - русский), используя инструмент подсказки ключевых слов для АдВордс.

Брать слова от 100 тыс и выше запросов

Результат работы - ссылки на соответствующие страницы сайта, содержащие соответствующие ключевые слова

По моему мнению, там будет не более 100 таких слов

12 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
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