У Вас есть 60 словосочетаний, нужно написать текст в котором используется максимально возможное количество словосочетаний. При этом текст должна легко читаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-библиотека со множеством книг
Нужно подобрать ключевые слова по Гуглу (Регион - РФ, язык - русский), используя инструмент подсказки ключевых слов для АдВордс.
Брать слова от 100 тыс и выше запросов
Результат работы - ссылки на соответствующие страницы сайта, содержащие соответствующие ключевые слова
По моему мнению, там будет не более 100 таких слов
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