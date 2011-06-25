Размещение статьи в Википедии

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Необходимо размещение статьи в Википедии. Есть приблизительно написанный материал, возможно, он потребует рерайта. Оплата после нахождения статьи от 10 дней.

12 лет назад
Berkutova
Мария 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад