Добрый день необходимо повысить ТИЦ и PR для сайта Poraknam.ru Необходимо указать возможные сроки и стоимость выполнения работ. Отчет по проводимой работе.
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Необходимо размещение статьи в Википедии. Есть приблизительно написанный материал, возможно, он потребует рерайта. Оплата после нахождения статьи от 10 дней.
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