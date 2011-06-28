Помощь в раскрутке сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок268 просмотров
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Нужна грамотная помощь по раскрутке сайта.

Цель - увеличить посещаемость, которая ранее была в 1.5 - 2 раза больше

Средства: желательно начать с внутренней оптимизации. Для начала чем дешевле - тем лучше, рост бюджета по мере роста посещаемости.

Оплата также - поэтапная, когда заметна будет тенденция к росту

12 лет назад
user766
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад