10 сайтов прогнать по белым каталогам

Необходимо прогнать 10 сайтов по белым каталогам. С вариациями описаний.

Через СБС

Бюджет 100 wmz

Предпочтение тем, кто за эти деньги предложит большее количество КАЧЕСТВЕННЫХ каталогов.

Время не поджимает.

Пишите по делу, копи-паст игнорируется

Заранее спасибо.

Господа ! Ведь специально написал - через СБС: http://weblancer.net/safe_deals/

какая может быть предоплата, я же вас не знаю ))))))))))))))))), вдруг бармалей попадется ))))