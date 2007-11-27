Продвижение строительного сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок219 просмотров
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Нужно продвинуть сайт строительной тематики (домен .ru) в ТОР 10 Яндекса.

Прошу указать цену по каждому слову для обоих вариантов раскрутки (в руб.)

1) По всей России

Промышленное строительство, инженерные коммуникации, строительные материалы, стеновые блоки, кирпич, керамзит, цемент, ЖБИ, пенобетон, керамзитобетон

2) В Рязани и Рязанской области (галочка "в регионе Рязань")

Промышленное строительство, инженерные коммуникации, строительные материалы, стеновые блоки, кирпич, керамзит, цемент, ЖБИ, пенобетон, керамзитобетон

16 лет назад
4912
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
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