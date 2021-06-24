Необходима оптимизация существующего контента и создание нового для вебсайта. Цель — увеличение ссылочной массы с использованием белых методов. Ожидается проработка стратегии контент-маркетинга и внедрение SEO-практик для улучшения видимости сайта в поисковых системах.
Geoapify-SEO-2021-06 Этап №4 – работа с ссылочной массой
- Составление ссылочного плана. Анализ конкурентов и доступных площадок
- Реализация месячного ссылочного бюджета
- Поиск и размещение сабмитов, крауд ссылок. Закупка гестпостов. Поиск дроп-доменов
- Работа по улучшению индексации уже размещенных ссылок, а так же новых.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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