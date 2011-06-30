Комплексная оптимизация сайта rosanalitika.ru

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок286 просмотров
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Оптимизация и продвижение сайта (возраст около года) не продвигался, не перелинковывался.

Тематика: лабораторное и медицинское оборудование. Http://rosanalitika.ru

Также на первый месяц - контекст

Примерные ключевые слова:

Лабораторная посуда, лабораторное оборудование, лабораторные приборы, лабораторная мебель «Практика», лабораторная мебель «Экология», лабораторная мебель «Эдельвейс», лабораторная мебель «Аналитика EN» спектрофотомет, metrohm, титратор, метром, Millipore, миллипор, ritter, риттер, газовый счетчик ritter, Счетчик газа. Экстрактор, перемешивающее устройство, колбонагреватель, магнитная мешалка, устройство для сушки посуды, аналиатор серы спектроскан, серомер, СПЕКТРОСКАН-SW , спектроскан макс-g, СПЕКТРОСКАН-SL,температура кристализации ПЭ-7200А, анализатор нефти, оборудование для анализа нефти, оборудование для анализа нефтепродуктов. Химическая продукция, реактивы, ГСО, ПГС, emmerson, Метра150…wika, манометры wika, Unico, Нефтехимавтоматика. Ручной автоматический счетчик клеток Scepter.

Жду ваших предложений по срокам, стоимости.

Требования к исполнителям:

Наличие в портфолио проектов умного продвижения низкочастотников

Внимательное отношение к работе, творческий подход, готовность предлагать новые слова и новые способы повышения конверсии

12 лет назад
kushedow
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад