Нужно оптимизировать и продвинуть сайт, используя методы контекстной рекламы и поисковиков.
Комплексная оптимизация сайта rosanalitika.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оптимизация и продвижение сайта (возраст около года) не продвигался, не перелинковывался.
Тематика: лабораторное и медицинское оборудование. Http://rosanalitika.ru
Также на первый месяц - контекст
Примерные ключевые слова:
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Жду ваших предложений по срокам, стоимости.
Требования к исполнителям:
Наличие в портфолио проектов умного продвижения низкочастотников
Внимательное отношение к работе, творческий подход, готовность предлагать новые слова и новые способы повышения конверсии
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