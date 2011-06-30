Поднять тиц сайту

Сайт с тиц 0. Строительная тематика. Нужно поднять тиц до 10-30.

Оплата за каждые тиц 10 - 10$. 1 тиц - 1$. без ежемесячной оплаты.

Или составить грамотный фильтр для подъема тиц через sape. С бюджетом 300-500 рублей на сайт в месяц, что бы тиц был 20-40.

Пишите, с каждым все обсужу и рассмотрю любые варианты. Сайтов много, возможно долгосрочное сотрудничество.