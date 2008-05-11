Консультация по продвижению и оптимизации проекта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок243 просмотра

Срочно требуется консультация специалиста в области SEO. Вопросов имеется к нему много. По времени весь разговор займет несколько часов. Прошу новичков не тратить мое и свое время.

17 лет назад
Jiri
Jiri 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$40
Илья - человек, понимающий суть дела и умеющий доходчиво излагать суть. Благодаря общению с ним прояснил для себя множество вопросов. Я доволен, что выбрал именно его.

Заявки фрилансеров

k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад