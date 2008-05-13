Оптимизация страниц

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Завершен9 заявок221 просмотр

Здравствуйте. Мне нужно оптимизировать три страницы магазина : главную и две внутренние.

Прошу учесть, что магазин построен на основе шаблона Shop-Script Premium.

www.inetkuznec.ru

17 лет назад
vovan30
54 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

YandexSEO
Сергей 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$100
Работа выполнена на отлично. Были сделаны многие вещи о которых я даже не просил. Большое спасибо YandexSEO.

Заявки фрилансеров

YandexSEO
Сергей 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад