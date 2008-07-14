Имеется сверстанный шаблон под определенный скрипт. Нужно этот скрипт породнить с шаблоном. В самом шаблоне возможны мелкие доработки.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеется шаблон PSD, имеется рабочий сайт на Smarty. Нужно поменять дизайн.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Вообщем нужен рейтинг агентств недвижимости с возможностью оставлять отзывы об агентстве (положительные и отрицательные). Это нужно будет внедрить в существующий сайт.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть скрипт по подаче объявлений на тему недвижимости. Нужно разработать дизайн, сверстать его, и внедрить скрипт. + на сайте должна быть система рейтинга риэлторов.Завершен14 лет назад
Мне нужен сайт для формирования рейтинга риэлторских фирм и в частности самих риэлторов в определенном городе. С возможностью оставления отзывов, загрузки фотографии риэлторов, указания шкалы рейтинга.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Установил 4images Gallery, но хотелось бы поработать над дизайном скрипта. Я нашел неплохой вариант данного скрипта на одном из сайтов и хотел бы примерно также сделать у себя. Посмотрите, не смогли бы Вы сделать также ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Неоходим рекламный текст для магазина по продаже ножей и клинков для размещения на других сайтах. Текст в пределах 1000 - 1500 символов должен быть "пропитан" ключевыми словами. Заинтересовавшихся прошу писать в личку (дам адрес сайта и ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужно установить надежную капчу на гостевую книгу магазина на движке Shop-Script Premium.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Как уже видно из названия проекта - нужны 2 разных gif баннера для сайта www.inetkuznec.ru. Один размером 468 х 60, а другой 88 х 31. Общая сумма заказа 12-15 $Баннеры1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Мне нужно оптимизировать три страницы магазина : главную и две внутренние. Прошу учесть, что магазин построен на основе шаблона Shop-Script Premium. www.inetkuznec.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Как Вы поняли из названия - мне нужен эффективный текст (1000 - 1500 символов) на главной странице магазина по продаже ножей и клинков. Адрес сайта www.inetkuznec.ruКопирайтинг9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Как уже видно из названия, Нужен новый дизайн для сплога от Vadima Lasto. Сплог построен на собственном движке LastoBlog. Новый дизайн нужно натянуть на движок. Есть несколько готовых шаблонов, которые можно посмотреть здесь : http://rucc.ru/shop ...Завершен16 лет назад
Мне необходимо psd-шаблон натянуть на существующий сайт, построенный на php. Выкладываю сам шаблон (для ознакомления). Нужно его наложить на сайт ...Завершен17 лет назад
- $100
Мне нужно изменить дизайн сайта www.shopcd-dvd.com. Какие будут предложения ?Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт17 лет назад