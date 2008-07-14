vovan30

Владимир Шолохов vovan30

 
52 годаРоссия/Новый Уренгой
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$5
7 баллов
10 лет назад
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Отличный работодатель! Всем рекомендую!
Очень быстро и качественно была сделана работа. Видно, что человек знает свое дело.
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MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
$280
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для сайта недвижимости
Приятно было работать с Владимиром. Знает чего хочет, оплата во время.. только хорошие эмоции от сотрудничества.
Очень доволен работой Александра. Достаточно оперативно работает, всегда на связи и все вопросы решаются очень быстро. Цены очень демократичные. При необходимости обязательно буду к нему обращаться.
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kras_tulip
Василий 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$70
10 баллов
15 лет назад
Изменение дизайна скрипта фотогалереи
Отличный заказчик, четко поставил задачу, а после выполнения сразу же оплатил. Было приятно работать.
В указанные сроки уложился. Качеством работы доволен, цена тоже демократичная. Вообщем 10 баллов.
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Weeper
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
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C Владимиром очень приятно работать! Четко описал требования и своевременно оплатил работу! Буду рад продолжить сотрудничество! Рекомендую! ;)
Отлично продуманные рекламные тексты для магазина. Полностью соответствуют моим требованиям. Очень доволен работой. Буду в дальнейшем прибегать к помощи Евгения, чего и другим рекомендую.
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Favory
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
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Серьезный, ответственный заказчик, четкое задание, оплата в срок. Очень рада сотрудничеству, побольше таких заказчиков!
Очень грамотно составленный текст говорит о профессионализме исполнителя. Также удивили сроки выполнения задания. Рекомендую всем.
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