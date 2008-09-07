Нужен новый дизайн для сплога

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок249 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Как уже видно из названия, Нужен новый дизайн для сплога от Vadima Lasto. Сплог построен на собственном движке LastoBlog. Новый дизайн нужно натянуть на движок.

Есть несколько готовых шаблонов, которые можно посмотреть здесь : http://rucc.ru/shop , но мне хочется иметь свой дизайн.

16 лет назад
vovan30
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$50
4 дня
Приятно было поработать с AleximA. Работа сделана качественно и в короткий срок. Большое спасибо. Если потребуется помощь - буду снова обращаться. C/y Vladimir
Приятные впечатления о проекте. Честный и общительный заказчик! Всего Вам доброго и удачи на новом сайте!
  • Похожие заказы

  • Free шаблон для DLE

    $10

    Нужен шаблон под DLE для информационного сайта суда и правоохранительных органов одного из провинциальных городков России. То есть нужен шаблон для сайта, в котором у суда и у каждого правоохранительного органа (прокуратура, наркоконтроль, отдел внутренних ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн главной страницы www.gde.ru

    $120

    Здравствуйте! у нас есть работа по редизайну главной страницы www.gde.ru В приложении, я разместил эскиз, как мы это видим Его нужно - облагородить - нарисовать в текущих стилях сайта Где.ру (мы не рисуем новый ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется редизайн

    $300

    Добрый день! Предлагается работа по редизайну сайта www.generator-online.ru Чтобы я смог определиться с исполнителем жду от вас рацпредложения с ценой и сроками, еще лучше готовый макет хотя бы главной страницы высылайте на [email protected]

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта сервера Lineage 2

    $250

    В общем, необходим дизайн для сайта нашего сервера. Уровень(http://l2server.ru). Также возможно написание статистики сайта( вывод топ игроков, кланов, регистрационная форма с хорошей защитой, статусы сервера) Можем предоставить веб обвязки , где это реализовано, но довольно ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Корректировка шаблона Jommla

    $50

    Есть рабочий сайт Ufakite.ru на Joomla. У используемого шаблона есть недостаток - разъезжается при показе в новостях больших фото. Нужно немного подправить.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн раздела сайта.

    $400

    Необходимо создать и сверстать 3 стр. Одного из новых разделов сайта. Дизайн и стили должны быть сохранены в стилях сайта. Есть исходники. Работа срочная до 27.12.07 Дизайнер должен быть из Киева, выезжающий в офис заказчика, чтобы мог ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Joomla 1.5

    $100

    Шаблон для Joomla 1.5 В течении недели. Копия сайта http://likewisesoftware.com/ Оплата только после работ. Демонстрация на вашем ресурсе.

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 2 дизайна + 1 движок

    $1000

    Требуются сделать новый дизайн для уже готово сайта (не меняя движок) + дизайн для будущего сайта. Главное требование - юзабилити дизайнов , т.к. это интернет-магазин подарков. Так-же трубуются уделить особое внимание выставлению товаров. Более подробная информация ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад