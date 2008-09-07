Нужен шаблон под DLE для информационного сайта суда и правоохранительных органов одного из провинциальных городков России. То есть нужен шаблон для сайта, в котором у суда и у каждого правоохранительного органа (прокуратура, наркоконтроль, отдел внутренних ...
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Как уже видно из названия, Нужен новый дизайн для сплога от Vadima Lasto. Сплог построен на собственном движке LastoBlog. Новый дизайн нужно натянуть на движок.
Есть несколько готовых шаблонов, которые можно посмотреть здесь : http://rucc.ru/shop , но мне хочется иметь свой дизайн.
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