Как уже видно из названия, Нужен новый дизайн для сплога от Vadima Lasto. Сплог построен на собственном движке LastoBlog. Новый дизайн нужно натянуть на движок.

Есть несколько готовых шаблонов, которые можно посмотреть здесь : http://rucc.ru/shop , но мне хочется иметь свой дизайн.