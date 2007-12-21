Редизайн главной страницы www.gde.ru

Здравствуйте!

у нас есть работа по редизайну главной страницы www.gde.ru

В приложении, я разместил эскиз, как мы это видим

Его нужно

- облагородить

- нарисовать в текущих стилях сайта Где.ру (мы не рисуем новый дизайн, а только меняем расположение элементов на фронте)

- в правом верхнем углу, список иконок - нужно сделать в две колонки

- фронт должен тянуться от 800px до 100%

- так как я рисовал эскиз, используя mail.ru нужно сделать его чуть

непохожим на mail.ru

- Блок товары - будет называться [доска объявлений]

- структура каталога в центре должна остаться такой же как на эскизе

- вместо блогов, может выводиться неяркий баннер [место для рекламы

вашего сайта. Разместить ...]. Этот баннер тоже нужно нарисовать

- дизайн должен быть таким, что бы сайт мог загружаться по частям (шапка

итд)

- вес страницы нужно стремится сделать как можно меньше

На выходе хотим получить нефлеттанный psd файл

и верстку на дивах

С учетом, чтого что здесь одна страница

есть эскиз и исходный psd файл

оцениваем эту работу в 3000 рублей.

Ждем примеров ваших работ по дизайну и верстке