Редизайн главной страницы www.gde.ru

Нужен шаблон под DLE для информационного сайта суда и правоохранительных органов одного из провинциальных городков России. То есть нужен шаблон для сайта, в котором у суда и у каждого правоохранительного органа (прокуратура, наркоконтроль, отдел внутренних ...
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Здравствуйте!
у нас есть работа по редизайну главной страницы www.gde.ru
В приложении, я разместил эскиз, как мы это видим
Его нужно
- облагородить
- нарисовать в текущих стилях сайта Где.ру (мы не рисуем новый дизайн, а только меняем расположение элементов на фронте)
- в правом верхнем углу, список иконок - нужно сделать в две колонки
- фронт должен тянуться от 800px до 100%
- так как я рисовал эскиз, используя mail.ru нужно сделать его чуть
непохожим на mail.ru
- Блок товары - будет называться [доска объявлений]
- структура каталога в центре должна остаться такой же как на эскизе
- вместо блогов, может выводиться неяркий баннер [место для рекламы
вашего сайта. Разместить ...]. Этот баннер тоже нужно нарисовать
- дизайн должен быть таким, что бы сайт мог загружаться по частям (шапка
итд)
- вес страницы нужно стремится сделать как можно меньше
На выходе хотим получить нефлеттанный psd файл
и верстку на дивах
С учетом, чтого что здесь одна страница
есть эскиз и исходный psd файл
оцениваем эту работу в 3000 рублей.
Ждем примеров ваших работ по дизайну и верстке
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