Требуется редизайн

Необходимо создать и сверстать 3 стр. Одного из новых разделов сайта. Дизайн и стили должны быть сохранены в стилях сайта. Есть исходники. Работа срочная до 27.12.07 Дизайнер должен быть из Киева, выезжающий в офис заказчика, чтобы мог ...