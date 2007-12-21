Личный сайт дизайнера-полиграфиста

Интересует создание темы (дизайна сайта ) для портальной системы phpnuke! Обязательна! Flash анимация ! 2 человека брались за работу и 2 раза оказались мошенниками, после получения предоплаты терялись !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт для меня лично (я дизайнер-полиграфист)
там предполагается:
1. Мое портфолио
2. Форум по дизайну
3. Контакты + заказ он-лайн!
4. Фото работы
5. Мой блог из ЖЖ
6. Прайс
7. Литература по дизайну
Хочу чтобы сайт был красивым и хорошим и привлекательным!
Сроки до Нового года.
Предлагайте цену и срок выполнения работ
И теперь несоклько самых главных условий участия!!!!!
В ЛИЧКУ, АСЬКУ НЕ ПИСАТЬ, НА МОБИЛЬНИК НЕ ЗВОНИТЬ...Я САМ ВЫБЕРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
И ЕЩЕ: Я РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, ТОЕСТЬ ВЫ ДЕЛАЕТЕ САЙТ, ПОМЕЩАЕТЕ ЕГО В СЕТЬ (НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ КУДА) я его одобряю и оплачиваю, и после вы его перекидываете на мой домен!
Надеюсь на Ваше понимание
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен качественный и креативный дизайн сайта с флэш-графикой, 3d картинками. Проживание в г. Киеве. Предложения с портфолио по адресу [email protected] или ICQ 259-237-443Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется креативный дизайнер с богатым опытом работы для отрисовки дизайна интернет-магазина. Огромная просьба отсылать предложения с резюме и информацией о себе, стоимостью работы и ссылками на портфолио по адресу: [email protected]Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
необходимо создать шаблон под DLE 6,3 с нуля тематика сайта кулинарный портал бюджет в пределах 70 wmzДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн сайта фирмы, которая оперативно оказывает услуги связанные с мелкими видами ремонтных работ (имеется в виду ремонт квартир). Результатом работы по этому проекту будет 1 psd файл + 1 сверстанная html-страница. Конечной целью работы будет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте!!! Меня интересует создание простого сайта и его продвижение контакты: - тел.: 8-926-479-38-44 - e-mail: [email protected]Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
Делаем проект на базе www.commuti.com Нужно лого и дизайн шаблона. Бюджет $50 Оставляйте ICQ-контакты. Срочно! Спасибо.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен ЖИВОЙ, ДЕЛОВОЙ, ВНУШАЮЩИЙ ДОВЕРИЯ дизайн для магазина http://www.mylapcomp.com нарезать и внедритьДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать простой дизайн для некоммерческого образовательно учреждения.Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен хороший и веселый дизайн в стиле, зелибоб (чтобы был запоминаемым и веселым) Хочу увидеть эскизы, сроки доработки и цены. Спасибо.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт16 лет назад