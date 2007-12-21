Личный сайт дизайнера-полиграфиста

Нужно создать сайт для меня лично (я дизайнер-полиграфист)

там предполагается:

1. Мое портфолио

2. Форум по дизайну

3. Контакты + заказ он-лайн!

4. Фото работы

5. Мой блог из ЖЖ

6. Прайс

7. Литература по дизайну

Хочу чтобы сайт был красивым и хорошим и привлекательным!

Сроки до Нового года.

Предлагайте цену и срок выполнения работ

И теперь несоклько самых главных условий участия!!!!!

В ЛИЧКУ, АСЬКУ НЕ ПИСАТЬ, НА МОБИЛЬНИК НЕ ЗВОНИТЬ...Я САМ ВЫБЕРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

И ЕЩЕ: Я РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, ТОЕСТЬ ВЫ ДЕЛАЕТЕ САЙТ, ПОМЕЩАЕТЕ ЕГО В СЕТЬ (НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ КУДА) я его одобряю и оплачиваю, и после вы его перекидываете на мой домен!

Надеюсь на Ваше понимание