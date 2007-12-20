Дизайн + верстка сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ЖИВОЙ, ДЕЛОВОЙ, ВНУШАЮЩИЙ ДОВЕРИЯ дизайн для магазина http://www.mylapcomp.com

нарезать и внедрить

Верстка сайта
16 лет назад
seomaster
Виктор 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Две схемы

    $10

    Необходимо сделать схему метрополитена и схему поездов пригородного сообщения. Просто схема, но при нажатии на станцию должно появляться окно с информацией. Наполнять окна информацией не надо. Всю информацию я дам. Схемы на DHTML. а не ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для портала zeliboba

    $500

    Нужен хороший и веселый дизайн в стиле, зелибоб (чтобы был запоминаемым и веселым) Хочу увидеть эскизы, сроки доработки и цены. Спасибо.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка дизайна к IPB

    $100

    Собственно раскрою вопрос сразу, есть совсем не доработанный дизайн по адресу http://www.clubofquality.ru/forum Доработка собственно состоит в том, чтобы все окно с форумами и все остальное, сдвинуть с левого края на 15 %, создать левую область и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо переделать дизайн сайта (антиквариат)

    $1000

    Необходимо переделать дизайн сайта что хотелось бы 1) дизайн под старину(тематика антиквариат) 2) шапка высотой до 150px(лого слева шириной не более 200px) 3) каждый раздел сайта должен сопровождатся своим лого(список разделов я дам, их 12 штук) 4) каждая новость/статья должна ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайтов

    $250

    Техническое задание: Разработка шаблона указанных страниц портала. Создание логотипа, фирменного стиля, подбор цветов и шрифтов. Страницы портала и предполагаемые разделы: 1. Главная страница (Draft001.jpg) 1.1 Новостная лента 1.2 Вход в личный кабинет и регистрация 1.3 Поиск со следующими вкладками: «Тендеры и конкурсы», «Организации», «Предложения», «Спрос», «Каталоги» 1.4 Разделы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Элемент на сайт

    Необходимо разработать элемент на сайт. Полное техническое задание приложено к письму. Интересует стоимость разработки, а также сроки.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн портала

    На кропотливую и хорошо оплачиваемую работу нужен профессионал, проживающий в г. Киеве для редизайна портала строительной тематики. Требования от кандидата: 1) Чувства гармонии, баланса и прекрасного 2) Высокие познания в эргономике и дизайне оформления текста 3) ПОРТФОЛИО 4) проживание в ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон на ДЛЕ для дизайн студии

    $400

    нужен шаблон для ДЛЕ для дизайн студии. что нибудь на белом фоне с яркими пятнами. Присылать только работу дизайн студии. лишние работы присылать не надо. Чья работа понравится больше получит сразу 200, а после верстки остальное. P.S. Не ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад