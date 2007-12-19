Нужен дизайн для сайта

нужен шаблон для ДЛЕ для дизайн студии. что нибудь на белом фоне с яркими пятнами. Присылать только работу дизайн студии. лишние работы присылать не надо. Чья работа понравится больше получит сразу 200, а после верстки остальное. P.S. Не ...