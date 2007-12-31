Нарисовать и натянуть дизайн.

Нужно доработать шаблон дизайна под OsCommerse, добавить 2 доп. блока, упорядочить вывод товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн для сайта кондиционеров.
И сверстать его на Shop Script
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