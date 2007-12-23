Дизайн сайта медиа-студии

$500
Дизайн сайтовЗавершен34 заявки368 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание:

Создать дизайн сайта фирмы, предоставляющей следующие услуги:

1) Разработка сайтов, порталов

2) Интернет-реклама, продвижение сайтов

3) Дизайн, графика, фирменный стиль

4) Создание аудио/видео рекламной продукции

5) Разработка програмного обеспечения

6) Продажа програмного обеспечения

7) Продажа цифровой техники

8) Изготовление уличной рекламы

Под "созданием дизайна" сайта подразумевается создание логотипа (под название фирмы), фирменного стиля, подбор цветов и шрифтов, отрисовка шаблона сайта, создание иконок.

Иконки создавать под восемь пунктов, указанных выше.

Учесть, что на сайте помимо указанных разделов будут содержаться разделы "Портфолио", "Новости" и др. + на главной странице выводится опросы, рекламные предложения и т.п., поэтому есть смысл разработотать дизайн под 2-х или 3-х колоночную структуру сайта.

Интегрироваться будет в cms Bitrix Bussines, поэтому дополнительно рассмотрим предложение по интеграции.

В предложениях просьба указывать сроки и стоимость.

Дизайн сайта
16 лет назад
modzila
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MonsterCritic
Сергей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$215
Все на "Отлично!". Быстрая, качественная работа. Оперативные ответы на все просьбы и пожелания! Будем работать дальше.
Задание понятно, оплата своевременна. Приятно работать, позитивный заказчик!
  • Похожие заказы

  • Промо сайт для поп-звезды II

    $1300

    Часть II. Предисловие: Цифра два не случайна, в общем, нам удалось за месяц потратить кучу денег и разработать фирменный стиль певицы, а так же один буклет! Люди с которыми работа ли с честными глазами, но жадными мыслями. ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн бизнес-центра

    Работа состоит из 2-х частей, в результате должно получиться что-то наподобие _http://www.euro-port.ru. Цвета Синий/жёлтый/белый. 1. Создание шаблона (стили элементов, цвет, графика, структура) в JPG формате, всё может быть довольно схематично, главное чтоб просматривалась идея. если первая часть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта представительства

    то, что нравится sportmaster.ru/ magnit-info.ru/ perekrestok.ru/ 7cont.ru/rus/ tehnosila.ru/ Есть сайт, с него основные элементы. 1. Наброски в течение недели, продолжение работ - после НГ. 2. Без опыта (отзывов, рейтинга) - не рассматриваются 3. остальное в экаунте

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта компьютерной фирмы

    $100

    Нужен серьезный стильный дизайн. Сайт небольшой, 1-3 типа страниц (с различной структурой), в основном разница в контенте. Интересует оформление (стили элементов, цвет, графика, структура). Если что-то не ясно, задавайте вопросы. Указывайте реальные сроки исполнения и цены.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходим дизайн сайта, существует определенная сетка сайта, расположение блоков, также есть пожелания и конкретные примеры по дизайну, набор картинок для применения. Сроки сжатые. Указывайте сроки выполнения, выбор по портфолио. После выбора партнера - подробное ТЗ ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать шаблон сайта (joomla)

    $50

    Описание: сайт фирмы, которая занимается торговлей гаражными и промышленными воротами, товар от http://www.hoermann.com/com/en/ (http://www.hormann.com.ru/ru/ru/). Возможна адаптация существующего шаблона. Период разработки: 2-3 дня. 19.12.07 Дополнение: 1. Уточняю, что http://www.hormann.com.ru/ru/ru/ - не наш сайт, как пример русская версия поставщика. 2. Под ...

    Joomla
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка для сайта

    Доброго времени суток Надо сделать дизайн для сайта http://www.artfleks.com и (если возьметесь) сверстать его под DLE 6.x версии. Тематика сайта - искусство, живопись, поэтому стиль должен быть посерьезнее, в светлых тонах. 50$ - дизайн ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад