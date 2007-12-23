Дизайн сайта медиа-студии

Техническое задание:

Создать дизайн сайта фирмы, предоставляющей следующие услуги:

1) Разработка сайтов, порталов

2) Интернет-реклама, продвижение сайтов

3) Дизайн, графика, фирменный стиль

4) Создание аудио/видео рекламной продукции

5) Разработка програмного обеспечения

6) Продажа програмного обеспечения

7) Продажа цифровой техники

8) Изготовление уличной рекламы

Под "созданием дизайна" сайта подразумевается создание логотипа (под название фирмы), фирменного стиля, подбор цветов и шрифтов, отрисовка шаблона сайта, создание иконок.

Иконки создавать под восемь пунктов, указанных выше.

Учесть, что на сайте помимо указанных разделов будут содержаться разделы "Портфолио", "Новости" и др. + на главной странице выводится опросы, рекламные предложения и т.п., поэтому есть смысл разработотать дизайн под 2-х или 3-х колоночную структуру сайта.

Интегрироваться будет в cms Bitrix Bussines, поэтому дополнительно рассмотрим предложение по интеграции.

В предложениях просьба указывать сроки и стоимость.